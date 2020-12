Scardina: “Con Diletta Leotta vero amore, non escludo un ritorno di fiamma” (Di martedì 8 dicembre 2020) In una lunga intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport“, il pugile Daniele Scardina ha affrontato svariati temi, tra cui il rapporto con il suo sport ma anche la love story con la conduttrice televisiva Diletta Leotta: “Stiamo pianificando di organizzare serate a scopo benefico per far divertire la gente. Il boxe è spettacolo e ci auguriamo di portare sul ring grandi campioni: da tifoso dell’Inter il sogno sarebbe Lukaku. Ha un fisico enorme. Diletta Leotta? Il nostro è stato vero amore. Attualmente penso solamente ai prossimi incontri, ma non escludo un possibile ritorno. Nella vita mai dire mai“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 dicembre 2020) In una lunga intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport“, il pugile Danieleha affrontato svariati temi, tra cui il rapporto con il suo sport ma anche la love story con la conduttrice televisiva: “Stiamo pianificando di organizzare serate a scopo benefico per far divertire la gente. Il boxe è spettacolo e ci auguriamo di portare sul ring grandi campioni: da tifoso dell’Inter il sogno sarebbe Lukaku. Ha un fisico enorme.? Il nostro è stato. Attualmente penso solamente ai prossimi incontri, ma nonun possibile. Nella vita mai dire mai“. SportFace.

