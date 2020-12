Prossimo turno Serie A 2020/2021 (Di martedì 8 dicembre 2020) : date e partite in programma La Serie A 2020/21 si appresta a vivere la 11ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2020/2021, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 11ª Giornata (11-13 dicembre 2020) Venerdì 11 dicembre Ore 20.45, SASSUOLO-BENEVENTO (SKY) Sabato 12 dicembre Ore 15.00, CROTONE-SPEZIA (SKY) Ore 18.00, TORINO-UDINESE (SKY) Ore 20.45, LAZIO-VERONA (DAZN) Domenica 13 dicembre Ore 12.30, CAGLIARI-INTER (DAZN) Ore 15.00, ATALANTA-FIORENTINA (DAZN) Ore 15.00, BOLOGNA-ROMA (SKY) Ore 15.00, NAPOLI-SAMPDORIA (SKY) Ore 18.00, GENOA-JUVENTUS (SKY) Ore 20.45, MILAN-PARMA (SKY) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) : date e partite in programma La/21 si appresta a vivere la 11ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 11ª Giornata (11-13 dicembre) Venerdì 11 dicembre Ore 20.45, SASSUOLO-BENEVENTO (SKY) Sabato 12 dicembre Ore 15.00, CROTONE-SPEZIA (SKY) Ore 18.00, TORINO-UDINESE (SKY) Ore 20.45, LAZIO-VERONA (DAZN) Domenica 13 dicembre Ore 12.30, CAGLIARI-INTER (DAZN) Ore 15.00, ATALANTA-FIORENTINA (DAZN) Ore 15.00, BOLOGNA-ROMA (SKY) Ore 15.00, NAPOLI-SAMPDORIA (SKY) Ore 18.00, GENOA-JUVENTUS (SKY) Ore 20.45, MILAN-PARMA (SKY) Leggi su Calcionews24.com

Napoli – Real Sociedad: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Napoli - Real Sociedad del 10 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la sesta giornata di Europa League ...

Le parole rilasciate a »Tuttosport» non sembrano lasciare dubbi il francese lascerà lo United. E Oltremanica ipotizzano un clamoroso scambio con Dybala ...

