Perché il Movimento non silurerà Conte Parla De Masi

Leggi su formiche

(Di martedì 8 dicembre 2020) “Sono un sociologo, non un politologo. Ma non serve una laurea ad honorem per capire che il governo non cadrà sul Mes”. Domenico De, in verità, fa il modesto. È sì un sociologo di rango, ma in pochi conoscono meglio di lui ilCinque Stelle, di cui ha scritto una corposa road map, trecento pagine, per gli anni che verranno. De, come fa ad esserne sicuro? La crisi che tutti paventano è surreale. Nessuno farà cadere il governo. Nessuno, oggi, vuole lasciare il Paese all’anarchia, nel mezzo di una pandemia. E la fronda? Chi l’ha messa in piedi andrà fino in fondo, ma non ha i numeri per bloccare la risoluzione. Ho studiato per cinque anni il. È cambiato molto, la strada per farne una formazione partitica è già stata imboccata, non si torna indietro. Cosa manca al traguardo? Per un partito alla ...