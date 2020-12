LIVE – Cremonese-Brescia, recupero Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di martedì 8 dicembre 2020) La DIRETTA LIVE di Cremonese-Brescia, recupero della quinta giornata di Serie B 2020/2021. Tutto pronto allo stadio Zini per questo atteso derby lombardo tra due squadre in crisi di risultati e alla disperata ricerca di un’identità. Calcio d’inizio fissato alle ore 15 di martedì 8 dicembre, chi riuscirà ad avere la meglio nella sfida riprogrammata a causa dell’emergenza coronavirus? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Cremonese-Brescia ore 15 14:35- Benvenuti alla DIRETTA testuale di Cremonese-Brescia, recupero della quinta giornata di Serie ... Leggi su sportface (Di martedì 8 dicembre 2020) Ladidella quinta giornata di. Tutto pronto allo stadio Zini per questo atteso derby lombardo tra due squadre in crisi di risultati e alla disperata ricerca di un’identità. Calcio d’inizio fissato alle ore 15 di martedì 8 dicembre, chi riuscirà ad avere la meglio nella sfida riprogrammata a causa dell’emergenza coronavirus? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LAore 15 14:35- Benvenuti allatestuale didella quinta giornata di...

sportli26181512 : Serie B LIVE: alle 15 Cremonese-Brescia, alle 17 Pisa-Ascoli: Dopo le partite della decima giornata, in scena nel w… - Fantacalciok : Serie B, Cremonese – Brescia: diretta live, risultato in tempo reale - TUTTOB1 : RILEGGI IL LIVE TB - Diretta Goal Serie B: game over. Salernitana all'ultimo soffio. Tre punti per Frosinone, Spal… - angezarra49 : La Salernitana soffre ma vince all'ultimo soffio col Citta. Granata primi, insegue la Spal (4-0 al Pisa), Frosinone… -