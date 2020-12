Il Mose non entra in funzione, l'acqua alta sommerge piazza San Marco (Di martedì 8 dicembre 2020) (AGI) - Dopo due mesi di entusiasmo il Mose, il sistema di 78 paratoie capace di bloccare le acque salvando Venezia dall'acqua alta, mostra le sua fragilità. A far finire la città lagunare in ammollo è bastata infatti una previsione meteo sbagliata. Alle 9.30 della mattina di martedì il Centro maree del Comune di Venezia ancora parlava di un picco da 125cm, non sufficienti a dare il via alle operazione di innalzamento del Mose che è previsto scattino quando il livello sul medio mare supera i 130 centimetri. Il sistema deve essere azionato con largo anticipo Poi però è avvenuto l'imprevisto: il rinforzo dei venti di bora al largo della Croazia e i livelli di piena dei fiumi Tagliamento e Piave che si sono riversati in laguna. Un mix che ha reso di fatto impossibile l'innalzamento della paratoie capaci di isolare le ... Leggi su agi (Di martedì 8 dicembre 2020) (AGI) - Dopo due mesi di entusiasmo il, il sistema di 78 paratoie capace di bloccare le acque salvando Venezia dall', mostra le sua fragilità. A far finire la città lagunare in ammollo è bastata infatti una previsione meteo sbagliata. Alle 9.30 della mattina di martedì il Centro maree del Comune di Venezia ancora parlava di un picco da 125cm, non sufficienti a dare il via alle operazione di innalzamento delche è previsto scattino quando il livello sul medio mare supera i 130 centimetri. Il sistema deve essere azionato con largo anticipo Poi però è avvenuto l'imprevisto: il rinforzo dei venti di bora al largo della Croazia e i livelli di piena dei fiumi Tagliamento e Piave che si sono riversati in laguna. Un mix che ha reso di fatto impossibile l'innalzamento della paratoie capaci di isolare le ...

Corriere : Il Mose non parte: a Venezia acqua alta di 122 centimetri - Agenzia_Ansa : #Maltempo, acqua alta a #Venezia, il Mose non è attivo Il sindaco Brugnaro: 'Previsto massimo marea di 145 centimet… - comunevenezia : ?? #AcquaAlta #Aggiornamento ?? Il Centro Previsione e Segnalazione Maree comunica che per oggi 8 dicembre è previst… - MariaAdeleNari : RT @arialuce1: Risuonano le sirene, andiamo per i 140 cm s.l.m. MoSe non attivo Duri i banchi! - giampodda : RT @danielelozzi: Venezia allagata perché hanno sbagliato le previsioni e non hanno attivato il Mose. Qualche testa spero cada. -