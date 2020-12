“Ha fatto delle cose schifose”. Elisabetta Gregoraci lo affossa appena uscita dal GF Vip (Di martedì 8 dicembre 2020) Alla fine Alfonso Signorini non è riuscito a convincere Elisabetta Gregoraci a restare al GF Vip. E così, nel corso della 24esima puntata, la conduttrice e showgirl calabrese, splendida e elegantissima con un lungo abito luccicante nero, ha tirato la porta rossa dietro di sé e è tornata alla “vita vera”. Non prima però di aver salutato tutti i suoi compagni di avventura. Soprattutto il suo amico speciale Pierpaolo Pretelli, che grazie a Signorini è riuscito a strapparle un bacetto a stampo prima di vederla uscire per sempre dalla Casa più spiata di Cinecittà. Eli è stata sicuramente una delle grandi protagoniste di questa quinta edizione del GF Vip. Sin dal suo ingresso al reality, avvenuto quasi 90 giorni fa, ha fatto parlare di sé dentro e fuori. (Continua dopo la foto) Non se l’è sentita però di continuare il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) Alla fine Alfonso Signorini non è riuscito a convincerea restare al GF Vip. E così, nel corso della 24esima puntata, la conduttrice e showgirl calabrese, splendida e elegantissima con un lungo abito luccicante nero, ha tirato la porta rossa dietro di sé e è tornata alla “vita vera”. Non prima però di aver salutato tutti i suoi compagni di avventura. Soprattutto il suo amico speciale Pierpaolo Pretelli, che grazie a Signorini è riuscito a strapparle un bacetto a stampo prima di vederla uscire per sempre dalla Casa più spiata di Cinecittà. Eli è stata sicuramente unagrandi protagoniste di questa quinta edizione del GF Vip. Sin dal suo ingresso al reality, avvenuto quasi 90 giorni fa, haparlare di sé dentro e fuori. (Continua dopo la foto) Non se l’è sentita però di continuare il ...

