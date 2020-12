Eurozona, PIL e occupazione confermati in recupero nel 3° trimestre (Di martedì 8 dicembre 2020) (Teleborsa) – Confermata in deciso recupero l’economia dell’Eurozona nel 3° trimestre. Secondo l’Ufficio statistico europeo EUROSTAT, la terza ed ultima stima del PIL indica una crescita del 12,5% rispetto al trimestre precedente, una lievissima revisione al rialzo rispetto al 12,6% indicato dalla stima preliminare e dal consensus. Nel trimestre precedente si era registrata una contrazione del PIL dell’11,8% a causa della pandemia e del lockdown. Su anno invece la variazione si attesta a -4,3%, in miglioramento rispetto al -4,4% delle attese e rilevato nella stima preliminare. Il dato si confronta con il -14,7% del trimestre precedente. Nell’intera Unione Europea (UE-27) l’economia ha registrato una ripresa dell’11,5% congiunturale, mentre rispetto allo stesso ... Leggi su quifinanza (Di martedì 8 dicembre 2020) (Teleborsa) – Confermata in decisol’economia dell’nel 3°. Secondo l’Ufficio statistico europeo EUROSTAT, la terza ed ultima stima del PIL indica una crescita del 12,5% rispetto alprecedente, una lievissima revisione al rialzo rispetto al 12,6% indicato dalla stima preliminare e dal consensus. Nelprecedente si era registrata una contrazione del PIL dell’11,8% a causa della pandemia e del lockdown. Su anno invece la variazione si attesta a -4,3%, in miglioramento rispetto al -4,4% delle attese e rilevato nella stima preliminare. Il dato si confronta con il -14,7% delprecedente. Nell’intera Unione Europea (UE-27) l’economia ha registrato una ripresa dell’11,5% congiunturale, mentre rispetto allo stesso ...

