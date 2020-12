Cristiano Ronaldo, dal campo ai videogame: diventa un personaggio di Garena Free Fire (Di martedì 8 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo diventa un videogioco. Il centravanti della Juventus e del Portogallo sbarca nel mondo di Free Fire, il gioco d'azione più popolare tra i cellulari Android e iOS. Il portoghese, da tempo "ambasciatore" dei giochi legati al calcio vestirà ora dei panni inediti.Cristiano Ronaldo diventa un videogiococaption id="attachment 1062423" align="alignnone" width="612" Cristiano Ronaldo (Instagram Free Fire)/captionCR7 diventerà Chrono, un cacciatore di taglie proveniente dai bassifondi di una megalopoli futuristica. Dai gol sul campo da calcio, a tante vittime nel mondo di Farena. L'annuncio è arrivato in queste ore da parte proprio di Free ... Leggi su itasportpress (Di martedì 8 dicembre 2020)un videogioco. Il centravanti della Juventus e del Portogallo sbarca nel mondo di, il gioco d'azione più popolare tra i cellulari Android e iOS. Il portoghese, da tempo "ambasciatore" dei giochi legati al calcio vestirà ora dei panni inediti.un videogiococaption id="attachment 1062423" align="alignnone" width="612"(Instagram)/captionCR7 diventerà Chrono, un cacciatore di taglie proveniente dai bassifondi di una megalopoli futuristica. Dai gol sulda calcio, a tante vittime nel mondo di Farena. L'annuncio è arrivato in queste ore da parte proprio di...

