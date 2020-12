Barcellona-Juventus, Bonucci: “CR7 un cecchino, con lui certi di compiere un’impresa” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Juventus vince il girone.Serata di festa per i bianconeri, che battono al "Camp Nou" il Barcellona per 3 reti a 0, conquistando così la vetta del Girone G. Una vera e propria impresa, quella compiuta dalla "Vecchia Signora" sul campo blaugrana, commentata al triplice fischio dal difensore Leonardo Bonucci ai microfoni di "Sky Sport"."Venire al Camp Nou, non subire gol e farne tre come la vogliamo chiamare, se non impresa? È merito di un gruppo che sta crescendo. Come ho detto dovevamo metterci il cuore, ed è stato così: abbiamo portato a casa un primo posto che era importante, oltre che per il prosieguo in Champions, anche per noi, per coltivare la consapevolezza che possiamo fare grandi cose. Avevamo tanta voglia di fare quest'impresa, al di là della notizia storica che è rilevante. Eravamo già venuti qua qualche anno fa, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lavince il girone.Serata di festa per i bianconeri, che battono al "Camp Nou" ilper 3 reti a 0, conquistando così la vetta del Girone G. Una vera e propria impresa, quella compiuta dalla "Vecchia Signora" sul campo blaugrana, commentata al triplice fischio dal difensore Leonardoai microfoni di "Sky Sport"."Venire al Camp Nou, non subire gol e farne tre come la vogliamo chiamare, se non impresa? È merito di un gruppo che sta crescendo. Come ho detto dovevamo metterci il cuore, ed è stato così: abbiamo portato a casa un primo posto che era importante, oltre che per il prosieguo in Champions, anche per noi, per coltivare la consapevolezza che possiamo fare grandi cose. Avevamo tanta voglia di fare quest'impresa, al di là della notizia storica che è rilevante. Eravamo già venuti qua qualche anno fa, ...

