Ajax | ten Hag | «Atalanta incredibile 15 milioni in palio»

(Di martedì 8 dicembre 2020) Erik ten Hag, allenatore dell’, ha presentato in conferenza stampa il match di Champions League contro l’Erik ten Hag, allenatore dell’, ha presentato in conferenza stampa il match di Champions League contro l’– «L’è una squadra, hanno uno stile di gioco interessante. Rispetto tanto Gasperini, hanno giocatori chiave soprattutto a centrocampo. Quando mancano si sente la differenza. Abbiamo uno stile molto simile. Sono noni in serie A, ma questo dipende dall’assenza dei giocatori fisici. Questo succede anche a noi». MOMENTO DI DIFFICOLTA’ – «Dicembre è sempre un mese difficile. Non faccio paragoni, abbiamo perso tanti giocatori, ma è successo anche all’. Manca la concentrazione, ...

CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions: Ten Hag 'Atalanta squadra veramente incredibile' Tecnico Ajax: 'Prenderemo rischi, è la nostra forza' - sportface2016 : #AjaxAtalanta, #TenHag: 'Giocheremo come sempre, sentiamo la pressione' - AnsaLombardia : Champions: Ten Hag 'Atalanta squadra veramente incredibile'. Tecnico Ajax: 'Prenderemo rischi, è la nostra forza' |… - BombeDiVlad : ???? #Ajax, #TenHag: “L’#Atalanta è incredibile” ?? Le dichiarazioni in conferenza #LeBombeDiVlad #LBDV #News - zazoomblog : Ajax Ten Hag sfida l’Atalanta: “Squadra incredibile e stile di gioco simile ma vogliamo andare avanti” - #sfida #l… -

Ultime Notizie dalla rete : Ajax ten

“L’Ajax giocherà come sempre, ci saranno spazi per entrambe: non ci saranno tattiche specifiche per l’Atalanta. Prendere rischi è la nostra forza, ma bisogna stare concentrati per 90 minuti per non su ...Erik ten Hag, allenatore dell'Ajax, ha presentato in conferenza stampa il match di Champions League contro l'Atalanta: le sue parole ...