Scuola, centinaia di adesioni all’azione promossa dal Codacons (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ha sortito il suo effetto l’appello lanciato dal Codacons per unire le forze ed arrivare in Regione Campania all’apertura delle scuole. Una sorta di class action, con l’annunciata diffida al presidente De Luca ma anche ai sindaci che in assenza di numeri alti di contagi non riapriranno alla presenza le lezioni, alla quale sono state centinaia le adesioni pervenute all’associazione dei consumatori Il passaparola ha unito i cittadini persino in gruppi e forum. L’Avv. Matteo Marchetti, Vicesegretario Nazionale in merito ha dichiarato “Quanto avvenuto in questi tre giorni ci dà coraggio e stimolo per le azioni che verranno. Siamo sulla buona strada. C’è un’intera comunità regionale che chiede con forza la riapertura delle scuole ed è paradossale che alcuni sindaci chiedano adesso di collaborare quando ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ha sortito il suo effetto l’appello lanciato dalper unire le forze ed arrivare in Regione Campania all’apertura delle scuole. Una sorta di class action, con l’annunciata diffida al presidente De Luca ma anche ai sindaci che in assenza di numeri alti di contagi non riapriranno alla presenza le lezioni, alla quale sono statelepervenute all’associazione dei consumatori Il passaparola ha unito i cittadini persino in gruppi e forum. L’Avv. Matteo Marchetti, Vicesegretario Nazionale in merito ha dichiarato “Quanto avvenuto in questi tre giorni ci dà coraggio e stimolo per le azioni che verranno. Siamo sulla buona strada. C’è un’intera comunità regionale che chiede con forza la riapertura delle scuole ed è paradossale che alcuni sindaci chiedano adesso di collaborare quando ...

giovanni_lesa : @VujaBoskov Problema è anche centinaia di ragazzi che fa scazzottata. Capisco limiti e restrizioni per scuola e spo… - matteomoretti16 : Centinaia de teste de cazzo che durante una pandemia se radunano per menasse e la colpa secondo sto genio è della m… - NGC17011 : @AzzolinaLucia Hai solo buttato via centinaia di milioni di euro per dei banchi ridicoli, scomodi, senza superficie… - erreelleci : Poverini: gli manca tanto l'andare a scuola, soffrono per la DAD, sono gli unici a pagare per colpa del covid... (s… - plataniarobert1 : -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola centinaia Scuola, centinaia di adesioni all'azione promossa dal Codacons anteprima24.it Scuola e pandemia, tutto quello che non si è fatto

Dopo quasi tre mesi dall’inizio delle attività didattiche, è opportuno fare il punto sulla situazione sulla scuola italiana in questo periodo di pandemia. Sono più di 30 anni che nella scuola ci lavor ...

Scuole chiuse, il Codacons diffida la Regione Campania e i comuni che non riapriranno dove il contagio è contenuto

Covid e scuole chiuse in Campania, il Codacons diffida Regione e comuni. Centinaia le adesioni in soli 3 giorni ...

Dopo quasi tre mesi dall’inizio delle attività didattiche, è opportuno fare il punto sulla situazione sulla scuola italiana in questo periodo di pandemia. Sono più di 30 anni che nella scuola ci lavor ...Covid e scuole chiuse in Campania, il Codacons diffida Regione e comuni. Centinaia le adesioni in soli 3 giorni ...