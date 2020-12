Natale a Turbigo | tre concorsi per bambini e ragazzi

(Di lunedì 7 dicembre 2020)(Milano), 7 dicembre 2020 - La festa diarriva sul web. La kermesse turbighese quest'anno non ha potuto essere organizzata. Per poter offrire comunque aie aila ...

Turbigo (Milano), 7 dicembre 2020 - La festa di Natale arriva sul web. La kermesse turbighese quest’anno non ha potuto essere organizzata. Per poter offrire comunque ai bambini e ai ragazzi la possibi ...L’Amministrazione comunale di Turbigo promuove il concorso “Vetrine di Natale” rivolto alle attività economiche che si affacciano sulla pubblica via o sulle piazze-turbigo commercio concorso buonirega ...