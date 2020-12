Milano, il Covid si porta via un altro medico: morto il dottor Daniele Rizzi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Covid si porta via un altro medico. E' il dottor Daniele Rizzi , morto a 64 anni all'ospedale Sacco di Milano . Aveva contratto il virus in forma molto grave dopo averlo combattuto per mesi ed era ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ilsivia un. E' ila 64 anni all'ospedale Sacco di. Aveva contratto il virus in forma molto grave dopo averlo combattuto per mesi ed era ...

