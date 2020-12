Lutto in ospedale: il Covid si porta via lo stimato primario (Di lunedì 7 dicembre 2020) Uno stimatissimo primario italiano viene sconfitto dal Covid: muore all’età di 69 anni in ospedale dopo la lotta contro il nemico silenzioso Anche i membri della sanità italiana vengono colpiti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 7 dicembre 2020) Uno stimatissimoitaliano viene sconfitto dal: muore all’età di 69 anni indopo la lotta contro il nemico silenzioso Anche i membri della sanità italiana vengono colpiti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

F1997Fe : RT @cavoloecapra: Un anno fa mio fratello entrava in ospedale per un semplice controllo alla schiena e ne usciva morto dopo 34 giorni. Den… - Rosario90651641 : RT @cavoloecapra: Un anno fa mio fratello entrava in ospedale per un semplice controllo alla schiena e ne usciva morto dopo 34 giorni. Den… - Gigithebeast1 : RT @cavoloecapra: Un anno fa mio fratello entrava in ospedale per un semplice controllo alla schiena e ne usciva morto dopo 34 giorni. Den… - Gabry0211 : RT @cavoloecapra: Un anno fa mio fratello entrava in ospedale per un semplice controllo alla schiena e ne usciva morto dopo 34 giorni. Den… - Stegosauro : RT @cavoloecapra: Un anno fa mio fratello entrava in ospedale per un semplice controllo alla schiena e ne usciva morto dopo 34 giorni. Den… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto ospedale Ospedale in lutto per la scomparsa di Ciro Rossi: "Ci mancherai" LA NAZIONE Covid: Giuseppe stroncato a soli 32 anni, era un tecnico dell’Asl di Marcianise

Giuseppe non soffriva di nessuna patologia ma il Covid non gli ha dato scampo. Amici e parenti non riescono a rassegnarsi alla sua morte ...

Caivano in lutto per Anna: la maestra deceduta per Covid-19

Caivano in lutto per Anna I., insegnante 59enne del plesso Bruno Ciari dell’istituto comprensivo 3 del Parco Verde, deceduta a causa del Covid-19. Secondo le notizie riportate da Il Mattino, la donna ...

Giuseppe non soffriva di nessuna patologia ma il Covid non gli ha dato scampo. Amici e parenti non riescono a rassegnarsi alla sua morte ...Caivano in lutto per Anna I., insegnante 59enne del plesso Bruno Ciari dell’istituto comprensivo 3 del Parco Verde, deceduta a causa del Covid-19. Secondo le notizie riportate da Il Mattino, la donna ...