La vita aliena di Battiato

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ci tireranno fuori di casa, poi toglieranno i lenzuoli funebri; qualcosa ci dirà che dobbiamo sorridere, perché l’altrove è fatto di sete lucenti. Penseremo allora di salire su di un treno veloce, verso la fisica del cosmo; saremo per la prima volta risorti, meravigliati di essere finalmente sopra le stelle. E vedremo scandalosa la nostra, e confesseremo che l’ultimo respiro è stato il migliore. Saremo poi tutti quanti nel fiore azzurro della nostra origine, nel cielo lirico. Forse ci diranno quando sarà l’inizio del nostro essere immortali. È una pace dopo l’inganno quel valico del limite, bisogna lasciarsi andare come il mare, tenendo fermo indietro il tempo intero. Bisogna perdersi nello stupore, in quell’odore latteo che non si sente dal mondo. È il passaggio al piano parallelo messo in un altro posto nello spazio.per primo si è ...