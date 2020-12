I forti dati della Cina spingono i prezzi del rame nonostante segnali di ipercomprato (Di lunedì 7 dicembre 2020) I prezzi del rame sono quotati a 3,50$, in calo rispetto ai 3,54$ della scorsa settimana. Il prezzo massimo della scorsa settimana è stato il livello più alto dall’inizio del 2013. Il calo di oggi è dovuto al segnale di ipercomprato. Tuttavia, il metallo sta ricevendo un supporto dai forti dati economici della Cina. I prezzi del rame oscillano intorno al territorio di ipercomprato Il prezzo del rame ha chiuso la scorsa settimana ai livelli più alti degli ultimi 7 anni. Venerdì scorso la quotazione era a circa 3,54$, che è il suo livello di prezzo più alto da marzo 2013. Alle 07:03 GMT, il prezzo del metallo rosso era sceso dello 0,69% attestandosi a 3,50$. Il ... Leggi su invezz (Di lunedì 7 dicembre 2020) Idelsono quotati a 3,50$, in calo rispetto ai 3,54$scorsa settimana. Il prezzo massimoscorsa settimana è stato il livello più alto dall’inizio del 2013. Il calo di oggi è dovuto al segnale di. Tuttavia, il metallo sta ricevendo un supporto daieconomici. Ideloscillano intorno al territorio diIl prezzo delha chiuso la scorsa settimana ai livelli più alti degli ultimi 7 anni. Venerdì scorso la quotazione era a circa 3,54$, che è il suo livello di prezzo più alto da marzo 2013. Alle 07:03 GMT, il prezzo del metallo rosso era sceso dello 0,69% attestandosi a 3,50$. Il ...

AvvLucaEgitto : @CBlengio In realtà penso che per il proximity tracing i timori di fondo fossero e sono più forti per l’eventuale t… - generacomplotti : RT @samcro0501: Capitan Nutella: NON USATE IMMUNI PERCHE VI RUBA I DATI E VI SPIA, FREGA UN CAZZO SE TUTTI I COMPETENTI IN MATERIA DICONO C… - AlAttuale : Rigore Milan, dato. Due rigori Samp, non dati. Grazie al cazzo che so forti. #Mafia #SampMilan - fuscomarina : cambiare la lingua, usare parole forti e d'impatto è un tentativo di manipolazione. Avete mai sentito qualcuno di q… - sfnnicita : RT @udogumpel: Esiste una correlazione chiara tra gente che protesta 'contro la dittatura sanitaria': le zone forti dell'ultradestra tedesc… -

Ultime Notizie dalla rete : forti dati Maltempo Calabria: piogge intense e vento forte nelle ultime 36 ore, oggi breve tregua [DATI] Stretto web Maltempo, due frane nel Palermitano. La situazione più grave nel Messinese

La forte pioggia che si è abbattuta nel Palermitano ha provocato due frane: sulla statale Palermo-Sciacca, nei pressi di Ponte Balletto, tra San Cipirello e Camporeale, e sulla statale che da Termini ...

Capitalismo e democrazia, catastrofe o rivoluzione

di Paolo Ortelli - Wolfgang Streeck, Jürgen Habermas, Oltre l’austerità. Disputa sull’Europa, a cura di Giorgio Fazio, Castelvecchi, Roma 2020. - Emiliano Brancaccio, Non sarà un pranzo di gala. Crisi ...

La forte pioggia che si è abbattuta nel Palermitano ha provocato due frane: sulla statale Palermo-Sciacca, nei pressi di Ponte Balletto, tra San Cipirello e Camporeale, e sulla statale che da Termini ...di Paolo Ortelli - Wolfgang Streeck, Jürgen Habermas, Oltre l’austerità. Disputa sull’Europa, a cura di Giorgio Fazio, Castelvecchi, Roma 2020. - Emiliano Brancaccio, Non sarà un pranzo di gala. Crisi ...