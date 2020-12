Foggia, Bat e Murgia barese parzialmente zona arancione: ordinanza, l’elenco dei venti Comuni TESTO Varata oggi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Di seguito un Comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l’ordinanza n. 448 con la quale dispone, con decorrenza dall’8 dicembre sino al 14 dicembre 2020, di configurare come “area arancione” i seguenti Comuni: Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola per la provincia BAT; Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant’Angelo della provincia di Foggia; nonché nei Comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari. “Nei Comuni segnalati dal Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia – dichiara il ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 7 dicembre 2020) Di seguito uncato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l’n. 448 con la quale dispone, con decorrenza dall’8 dicembre sino al 14 dicembre 2020, di configurare come “area” i seguenti: Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola per la provincia BAT; Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta,e Monte Sant’Angelo della provincia di; nonché neidi Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari. “Neisegnalati dal Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia – dichiara il ...

Puglia_in : COVID-19 - Da domani 20 comuni pugliesi enlle province di Bari, Bat e Foggia saranno aree arancioni. Elenco dei com… - MolfettaLiveIt : Emiliano istituisce la Zona Arancione in 20 comuni della Bat, Foggia e Murge - NoiNotizie : Foggia, Bat e Murgia barese parzialmente zona arancione: ordinanza, l'elenco dei venti Comuni TESTO - GioMat86 : #Emiliano istituisce zona arancione per venti comuni nelle province di #Foggia, #Bat e #Bari #Puglia #coronavirus… - Borderline_24 : Covid, da domani 20 #Comuni di #Bari, Bat e Foggia tornano in zona arancione -