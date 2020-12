Focaccia al formaggio

Leggi su solodonna

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Come preparare la : In un piano da lavoro posizionare la farina, unire l’acqua un pizzico di sale e olio. Lavorare l’impasto fino a renderlo morbido. Quando, l’impasto, sarà elastico e liscio, coprire e lasciare riposare per un’ora. Riprendere l’impasto e dividere in due parti uguali. Stendere l’impasto fino ad ottenere due sfoglie sottili. Ungere una teglia da forno con burro e disporre sopra l’impasto. Aggiungere e cospargere sopra iltagliato Articolo completo: dal blog SoloDonna