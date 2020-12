Flavio Insinna non va in onda su Rai 1, vediamo perchè (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ricordiamo che oggi lunedì 7 dicembre, l’eredità non andrà in onda. Il quiz condotto da Flavio Insinna sta sbaragliando la concorrenza avendo moltissimo se guido. I motivi sono tanti, l’eredità è in onda da tantissimo tempo, il pubblico ormai si è fidelizzato e non perde una puntata. Non solo, la causa possiamo trovare anche alla mancanza della concorrenza e in questi giorni soprattutto per la grande bravura del campione Massimo Cannoletta. Adesso vediamo insieme perché la trasmissione dell’eredità non ha nessun competitor. Il programma condotto da Gerry Scotti caduta libera, che va in onda nello stesso orario dell’eredità è in replica. Purtroppo, il conduttore Gerry Scotti Purtroppo si è ammalato di coronavirus e l’azienda ha dovuto sospendere le registrazioni del programma. Il ... Leggi su aciclico (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ricordiamo che oggi lunedì 7 dicembre, l’eredità non andrà in. Il quiz condotto dasta sbaragliando la concorrenza avendo moltissimo se guido. I motivi sono tanti, l’eredità è inda tantissimo tempo, il pubblico ormai si è fidelizzato e non perde una puntata. Non solo, la causa possiamo trovare anche alla mancanza della concorrenza e in questi giorni soprattutto per la grande bravura del campione Massimo Cannoletta. Adessoinsieme perché la trasmissione dell’eredità non ha nessun competitor. Il programma condotto da Gerry Scotti caduta libera, che va innello stesso orario dell’eredità è in replica. Purtroppo, il conduttore Gerry Scotti Purtroppo si è ammalato di coronavirus e l’azienda ha dovuto sospendere le registrazioni del programma. Il ...

Mario84441682 : 'Ora si spiegano tutti i soldi vinti con Insinna': Terremoto a L'Eredità: il campionissimo Cannoletta era già stato… - infoitcultura : Avete mai visto la fidanzata di Flavio Insinna? La loro è una favola moderna - FrancoTorre1953 : Ma come mai Flavio Insinna ha aggiunto una sesta parola prima di aprire la busta contenente la parola misteriosa? #leredità - Guasty95 : 'Pungi come un'ape, vola come 'na zanzara' (Flavio Insinna, 2020) #leredità - Angela96762489 : RT @CaterinaColang2: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio @antonianoBO Prontissima a giocare con Flavio Insinna e aiutare @antonianoBo ?? -