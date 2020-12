Dpcm Natale, spostamenti tra Comuni: ecco quando sono consentiti (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le nuove linee guida sul Natale e il Capodanno hanno fatto molto parlare gli Italiani negli ultimi giorni. Molti si sono preoccupati di non poter raggiungere i propri cari sotto le festività natalizie, specialmente coloro che hanno vicino persone, parenti o amici, che sono non autosufficienti: come ci si dovrà comportare? Sulla pagina delle FAQ del Ministero dell’interno si possono trovare le risposte a queste domande. spostamenti Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare i propri spostamenti. Dalle 22 alle 5, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le nuove linee guida sule il Capodanno hanno fatto molto parlare gli Italiani negli ultimi giorni. Molti sipreoccupati di non poter raggiungere i propri cari sotto le festività natalizie, specialmente coloro che hanno vicino persone, parenti o amici, chenon autosufficienti: come ci si dovrà comportare? Sulla pagina delle FAQ del Ministero dell’interno si postrovare le risposte a queste domande.Glidevono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare i propri. Dalle 22 alle 5, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli, anche mediante autodichiarazione che potrà ...

