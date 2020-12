Credevano avesse il covid ma era una pallottola al petto: “aiuto non respiro” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Aveva 29 anni Jessica Novaro ed è stata uccisa dal patrigno perché stava cercando di difendere la madre dall’ennesima aggressione. Jessica NovaroEra riuscita a raggiungere i vicini di casa, con una pallottola nel petto, appena sparata dal suo patrigno che poi si è tolto la vita. Jessica Novaro aveva difeso la madre dall’ennesima aggressione di quell’uomo che non accettava la fine ormai prossima di una storia. “Non riesco a respirare, aiuto!”. La ragazza, 29 anni, ha provato a sfuggire al suo assassino, Corrado Testa, compagno 56enne della madre. Chi l’ha vista non poteva certo immaginare che Jessica fosse stata colpita a morte da un proiettile, hanno pensato ad un malore causato dal coronavirus e hanno chiamato l’ambulanza. Ma a nulla sono valsi i tentativi di salvarla. Mentre prestavano soccorso alla giovane è arrivato il suo ... Leggi su chenews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Aveva 29 anni Jessica Novaro ed è stata uccisa dal patrigno perché stava cercando di difendere la madre dall’ennesima aggressione. Jessica NovaroEra riuscita a raggiungere i vicini di casa, con unanel, appena sparata dal suo patrigno che poi si è tolto la vita. Jessica Novaro aveva difeso la madre dall’ennesima aggressione di quell’uomo che non accettava la fine ormai prossima di una storia. “Non riesco a respirare, aiuto!”. La ragazza, 29 anni, ha provato a sfuggire al suo assassino, Corrado Testa, compagno 56enne della madre. Chi l’ha vista non poteva certo immaginare che Jessica fosse stata colpita a morte da un proiettile, hanno pensato ad un malore causato dal coronavirus e hanno chiamato l’ambulanza. Ma a nulla sono valsi i tentativi di salvarla. Mentre prestavano soccorso alla giovane è arrivato il suo ...

