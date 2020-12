Bonucci | “Ronaldo è carico Messi si ferma con un lavoro di squadra Vogliamo il primo posto”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Leonardo, insieme a Pirlo, hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Barcellona. Queste le parole del difensore della Juventus: “Serve un atteggiamento che ci ha portato alla vittoria nel derby. Unaaggressiva che sapeva cosa si doveva mettere in campo per arrivare alla vittoria. Mi auguro che il secondo tempo del derby sia l’inizio di un nuovo percorso che è difficile. Domani giochiamo contro una grande, però nel percorso di crescita queste partite sono uno stimolo per capire il livello della nostra. Credo che rispetto all’andata siamo cresciuti molto”. Sulposto: “Ci proveremo ovviamente. Sappiamo che non sarà facile vincere con due o più gol di scarto maprovarci. La Champions negli anni ha dimostrato di ...