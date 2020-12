A Napoli per il Natale parte l’iniziativa del “giocattolo sospeso” (VIDEO) (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La manifestazione “giocattolo sospeso“, giunta alla quinta edizione, è l’iniziativa di carattere solidale del Comune di Napoli che s’ispira alla tradizione del “caffè sospeso” e mira a raggiungere due obiettivi: permettere di donare giocattoli e libri che le famiglie in difficoltà economica possono ritirare nel periodo natalizio e mettere sotto l’albero per i propri bambini e sostenere i piccoli commercianti della città che, con i loro negozi, sono l’anima delle nostre strade. Il periodo natalizio è senza dubbio uno dei più significativi dell’anno soprattutto per i più piccoli che, con gioia e trepidazione, scrivono la propria letterina a Babbo Natale e attendono di scartare i regali desiderati o di riceverli per la Befana. Attraverso questa ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– La manifestazionesospeso“, giunta alla quinta edizione, èdi carattere solidale del Comune diche s’ispira alla tradizione del “caffèe mira a raggiungere due obiettivi: permettere di donare giocattoli e libri che le famiglie in difficoltà economica possono ritirare nel periodo natalizio e mettere sotto l’albero per i propri bambini e sostenere i piccoli commercianti della città che, con i loro negozi, sono l’anima delle nostre strade. Il periodo natalizio è senza dubbio uno dei più significativi dell’anno soprattutto per i più piccoli che, con gioia e trepidazione, scrivono la propria letterina a Babboe attendono di scartare i regali desiderati o di riceverli per la Befana. Attraverso questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli per Napoli, per Osimhen si allungano i tempi: ecco quando torna Corriere dello Sport.it REPUBBLICA - Gattuso a metà mese firmerà il rinnovo con il Napoli

Repubblica scrive a proposito del Napoli: "Gattuso ha ritrovato il sorriso e a metà mese firmerà il rinnovo del contratto con il Napoli. Ma prima vuole superare il turno in Europa League".

Ass. Borriello: “Stadio Maradona, inaugurazione ufficiale non prima della Primavera. Museo del Napoli? Ne parleremo con la società”

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli ...

