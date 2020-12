Roma e Sassuolo si annullano, 0-0 anche Parma-Benevento (Di lunedì 7 dicembre 2020) Finiscono 0-0 le due partite pomeridiante Roma-Sassuolo e Parma-Benevento. Rinviata per maltempo Udinese-Atalanta. La Roma in dieci per oltre un tempo fa 0-0 in casa contro il Sassuolo e manca così il sorpasso. Nel primo tempo i giallorossi riescono a costruire occasioni soprattutto sulle fasce, i neroverdi sono grandi nel possesso palla nonostante il campo pesante. Tante le chance di sbloccare l'incontro, da Mkhitaryan a Pedro e Dzeko, da Locatelli Djuricic. Ma molto succede negli ultimi 5 minuti: al 40' viene espulso Pedro che dopo un fallo su Lopez rimedia il secondo giallo, al 45' Mkhitaryan segna, ma Maresca richiamato al Var annulla per il contatto di Dzeko con Locatelli. Fonseca si infuria, rosso anche per lui.Vincono gli sbadigli nel pomeriggio del Tardini. ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 7 dicembre 2020) Finiscono 0-0 le due partite pomeridiante. Rinviata per maltempo Udinese-Atalanta. Lain dieci per oltre un tempo fa 0-0 in casa contro ile manca così il sorpasso. Nel primo tempo i giallorossi riescono a costruire occasioni soprattutto sulle fasce, i neroverdi sono grandi nel possesso palla nonostante il campo pesante. Tante le chance di sbloccare l'incontro, da Mkhitaryan a Pedro e Dzeko, da Locatelli Djuricic. Ma molto succede negli ultimi 5 minuti: al 40' viene espulso Pedro che dopo un fallo su Lopez rimedia il secondo giallo, al 45' Mkhitaryan segna, ma Maresca richiamato al Var annulla per il contatto di Dzeko con Locatelli. Fonseca si infuria, rossoper lui.Vincono gli sbadigli nel pomeriggio del Tardini. ...

