"Me ne dovrei andare, è una fissazione". La Merlino su tutte le furie: nel suo salotto altro schifo di Vauro contro la Meloni (Di domenica 6 dicembre 2020) Myrta Merlino bacchetta Vauro Senesi. Il vignettista ospite fisso a L'Aria di domenica, il nuovo programma di La7, non perde occasione per affiancare Giorgia Meloni - nei suoi disegni - all'estremismo. E così a replicare arrabbiata ci pensa la conduttrice. "Me ne dovrei andare - esordisce la Merlino nella puntata di domenica 6 dicembre - perché quella della Meloni fascista è una fissazione". La conduttrice perde la pazienza con Vauro, visto e considerato che settimana scorsa il vignettista era caduto nell'ennesimo becero attacco alla leader di Fratelli d'Italia. Il disegno? Giorgia Meloni che urla in faccia a Conte “no a Giuseppe Natale, sì alla befana fascista”. La Merlino si era ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) MyrtabacchettaSenesi. Il vignettista ospite fisso a L'Aria di domenica, il nuovo programma di La7, non perde occasione per affiancare Giorgia- nei suoi disegni - all'estremismo. E così a replicare arrabbiata ci pensa la conduttrice. "Me ne- esordisce lanella puntata di domenica 6 dicembre - perché quella dellafascista è una". La conduttrice perde la pazienza con, visto e considerato che settimana scorsa il vignettista era caduto nell'ennesimo becero attacco alla leader di Fratelli d'Italia. Il disegno? Giorgiache urla in faccia a Conte “no a Giuseppe Natale, sì alla befana fascista”. Lasi era ...

elenaruggeri2 : RT @Libero_official: 'Me ne dovrei andare, è una fissazione'. La #Merlino su tutte le furie: a #lariadidomenica un'altra vignetta di #Vauro… - Libero_official : 'Me ne dovrei andare, è una fissazione'. La #Merlino su tutte le furie: a #lariadidomenica un'altra vignetta di… - zorziskeeper : @fanton_barbara A me pare che Tommaso sappia di più di noi cosa prova, e se dice che a lui piace molto Francesco pe… - lorenisempty : @sosoidle ... forse dovrei skippare questa giornata e basta, ne potrebbe andare della mia sanità mentale? - bermat : Se avessi il super potere di far scoppiare la testa della gente di the boys dovrei andare in giro col grembiule da macellaio. -

