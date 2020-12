Martellate alla vetrina e via con tre Rolex a due passi dal Duomo (Di domenica 6 dicembre 2020) Pochi secondi per fracassare a Martellate la vetrina di un'orologeria, arraffare tre Rolex e dileguarsi nel dedalo del cuore antico di Milano. Che però è presidiatissimo dalle telecamere, e sono ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 6 dicembre 2020) Pochi secondi per fracassare aladi un'orologeria, arraffare tree dileguarsi nel dedalo del cuore antico di Milano. Che però è presidiatissimo dalle telecamere, e sono ...

JimDebaser : @Zorochan_1 Il fatto che tu abbia smesso di guardarla non ti da la minima idea di cosa abbia fatto alla fine della… - PatoOsko : @pibioni @Peosili @CesareCamboni @MediasetTgcom24 se vedo quell'aggeggio svolazzare davanti alla finestra glielo tiro giù a martellate - donatellabrusch : RT @ArturoP66023286: #DrittoeRovescio il conduttore non vale un cazzo e inoltre si dà, insieme alla produzione, le martellate sui coglioni… - ArturoP66023286 : #DrittoeRovescio il conduttore non vale un cazzo e inoltre si dà, insieme alla produzione, le martellate sui coglio… - kittygoogie : mi prendo un quantitativo innominabile di martellate alla testa per il signor Akutagawa -

Ultime Notizie dalla rete : Martellate alla Martellate alla vetrina e via con tre Rolex a due passi dal Duomo Il Giorno Martellate alla vetrina e via con tre Rolex a due passi dal Duomo

Pochi secondi per fracassare a martellate la vetrina di un’orologeria, arraffare tre Rolex e dileguarsi nel dedalo del cuore antico di Milano. Che però è presidiatissimo dalle telecamere, e sono parti ...

Inter, Conte è un martello: “Hakimi deve migliorare. Eriksen? Ottimo rapporto con lui”

MILANO – Antonio Conte è abbastanza soddisfatto dopo il 3-1 della sua Inter al Bologna, che fa seguito alla vittoria in Champions League contro il Borussia Mönchengladbach: “Il gol del Bologna è arriv ...

Pochi secondi per fracassare a martellate la vetrina di un’orologeria, arraffare tre Rolex e dileguarsi nel dedalo del cuore antico di Milano. Che però è presidiatissimo dalle telecamere, e sono parti ...MILANO – Antonio Conte è abbastanza soddisfatto dopo il 3-1 della sua Inter al Bologna, che fa seguito alla vittoria in Champions League contro il Borussia Mönchengladbach: “Il gol del Bologna è arriv ...