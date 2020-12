Lo sfogo della Zanicchi in tv | L' aveva sempre e non è servita Sedato perché soffriva troppo

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 6 dicembre 2020) Novella Toloni Ospite a Verissimo la cantante ha raccontato la dolorosa perdita del fratello per colpa del coronavirus, il disperato tentativo di vederlo fino all'ultimo e l'ultima toccante videochiamata Non è riuscita a trattenere le lacrime Silvia Toffanin durante lo straziante racconto di Iva. La cantante, con la voce rotta e il pianto a tratti irrefrenabile, ha raccontato i terribili giorni di malattia - contagiata dal coronavirus - e la perdita del fratello Antonio, morto per complicanze da Covid. Ivaè stata ospitetrasmissione Verissimo per raccontare le ultime terribili settimane vissute dopo aver scoperto di essere positiva al Covid-19. L'artista ha ripercorso con la memoria i primi momentivicenda dalla scopertapositività ai primi sintomi, ...