Basket, Meo Sacchetti esonerato dalla Fortitudo Bologna. Il CT dell’Italia non è più l’allenatore della Effe (Di domenica 6 dicembre 2020) Meo Sacchetti non è più l’allenatore della Fortitudo Bologna. Il tecnico è stato esonerato dalla società felsinea in seguito a una serie di risultati estremamente deludenti. Il CT della Nazionale Italiana si era seduto su questa panchina all’inizio della stagione, ma i primi mesi di campionato sono stati estremamente deludenti: 1 vittoria e 8 sconfitte, ultimo posto in classifica a metà del girone d’andata. Ci si aspettava di più dal 67enne nativo di Altamura, capace di vincere uno scudetto e due Coppa Italia alla guida di Sassar tra il 2014 e il 2015. Dopo l’avventura trionfale con i sardi, era passato da Brindisi (2016-2017) e Cremona (2017-2020), sposando contemporaneamente il progetto della Nazionale, che ha ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) Meonon è più. Il tecnico è statosocietà felsinea in seguito a una serie di risultati estremamente deludenti. Il CTNazionale Italiana si era seduto su questa panchina all’iniziostagione, ma i primi mesi di campionato sono stati estremamente deludenti: 1 vittoria e 8 sconfitte, ultimo posto in classifica a metà del girone d’andata. Ci si aspettava di più dal 67enne nativo di Altamura, capace di vincere uno scudetto e due Coppa Italia alla guida di Sassar tra il 2014 e il 2015. Dopo l’avventura trionfale con i sardi, era passato da Brindisi (2016-2017) e Cremona (2017-2020), sposando contemporaneamente il progettoNazionale, che ha ...

sportli26181512 : Fortitudo Bologna, esonerato Sacchetti. In panchina Comuzzo: Novità in panchina a Bologna: la Fortitudo Bologna eso… - sportli26181512 : Fortitudo Bologna, esonerato Sacchetti. In panchina Comuzzo: Novità in panchina a Bologna: la Fortitudo Bologna ha… - Marylena_88 : RT @sportface2016: #FortitudoBologna, esonerato il tecnico Meo #Sacchetti - Eurosport_IT : Finisce l'avventura di coach Meo Sacchetti sulla panchina della Fortitudo Bologna ?????? #EurosportBASKET |… - UnioneSarda : #FortitudoBologna, esonerato Sacchetti -