Alessandro Gassman durissimo con Alfonso Signorini | “La sua trasmissione volgare e …” | il web si infiamma

Leggi su baritalianews

(Di domenica 6 dicembre 2020)n ci ha abituato ai suoi commenti sui social dove è molto attivo e si schiera in modo netto e deciso, non curandosi delle conseguenze delle sue affermazioni. Qualche tempo fa si era schierato contro Vittorio Sgarbi per l’uso delle mascherine. Infatti, mentre Sgarbi ha sempre sostenuto che le mascherine vanno usate solo in presenza di assembramenti,ha controbattuto che bisogna usarle sempre. E allora, quando Vittorio Sgarbi, nella qualità di sindaco di Sutri ha emesso un’ordinanza decisamente provocatoria stabilendo multe per chi indossava la mascherina all’aperto,l’ha qualificato “cosetto nervosetto”. Da lì ne è scaturita una rissa verbale molto accesa e i follower si sono schierati dalla parte di uno o ...