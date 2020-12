Alberto Genovese, “un’altra accusa di stupro e cessione di stupefacenti” per l’imprenditore (Di domenica 6 dicembre 2020) Le feste, le giovanissime invitate, uno schema vero e proprio di come le serate dovevano finire. Le audizioni dei testimoni e gli accertamenti degli investigatori, coordinati dalla procura di Milano, hanno portato, come riporta il Corriere della Sera, a un’altra contestazione per Alberto Genovese, l’imprenditore arrestato per aver drogato e violentato una modella di 18 anni nella sua casa nel centro di Milano. Si tratta dell’episodio raccontato da un’altra ragazza di 23 anni, che era stata ospitata a luglio ad Ibiza. Il racconto della 23enne agli investigatori – “Dall’1 al 12 luglio 2020, sono stata ospite a Ibiza in delle case affittate da Alberto. Il fatto che vi racconterò si è svolto a Villa Lolita. Io sono stata invitata a questa vacanza da Alberto personalmente” ha fatto mettere a verbale la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Le feste, le giovanissime invitate, uno schema vero e proprio di come le serate dovevano finire. Le audizioni dei testimoni e gli accertamenti degli investigatori, coordinati dalla procura di Milano, hanno portato, come riporta il Corriere della Sera, a un’altra contestazione perarrestato per aver drogato e violentato una modella di 18 anni nella sua casa nel centro di Milano. Si tratta dell’episodio raccontato da un’altra ragazza di 23 anni, che era stata ospitata a luglio ad Ibiza. Il racconto della 23enne agli investigatori – “Dall’1 al 12 luglio 2020, sono stata ospite a Ibiza in delle case affittate da. Il fatto che vi racconterò si è svolto a Villa Lolita. Io sono stata invitata a questa vacanza dapersonalmente” ha fatto mettere a verbale la ...

