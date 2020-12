Roma, giovani assembrati fuori un locale: ‘Non rispettano le distanze’, sanzionati 4 minorenni (Di sabato 5 dicembre 2020) Incuranti di tutte le misure per arginare la diffusione del virus erano assembrati nelle immediate vicinanze dell’ingresso di un ristorante di Ponte Milvio. Quando il proprietario gli ha chiesto di allontanarsi dal suo locale e di rispettare le distanze di sicurezza loro hanno pensato bene di rifiutarsi. Leggi anche: Roma, ‘Dovete mettere la mascherina’: e via con gli spintoni. Agente ferito e giovani sanzionati I fatti A quel punto, il ristoratore ha chiamato il “112” spiegando la situazione all’operatore e, in breve tempo, sono intervenuti sul posto i Carabinieri della Stazione Roma Ponte Milvio. I giovani, tutti studenti Romani di età compresa tra i 15 e i 16 anni, all’arrivo della pattuglia erano ancora nello stesso posto, senza osservare la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 5 dicembre 2020) Incuranti di tutte le misure per arginare la diffusione del virus eranonelle immediate vicinanze dell’ingresso di un ristorante di Ponte Milvio. Quando il proprietario gli ha chiesto di allontanarsi dal suoe di rispettare le distanze di sicurezza loro hanno pensato bene di rifiutarsi. Leggi anche:, ‘Dovete mettere la mascherina’: e via con gli spintoni. Agente ferito eI fatti A quel punto, il ristoratore ha chiamato il “112” spiegando la situazione all’operatore e, in breve tempo, sono intervenuti sul posto i Carabinieri della StazionePonte Milvio. I, tutti studentini di età compresa tra i 15 e i 16 anni, all’arrivo della pattuglia erano ancora nello stesso posto, senza osservare la ...

CorriereCitta : Roma, giovani assembrati fuori un locale: ‘Non rispettano le distanze’, sanzionati 4 minorenni - PrimoBonacina : #AGGREKO INGAGGIA: Giovani Agenti o Consulenti Commerciali B2B, Noleggio Apparecchiature Generazione Elettrica/Calo… - SegniniDi : Ieri sera @lagiovaneroma a Piazza San Pietro per aiutare i più bisognosi. Sono gesti come questi che fanno la… - grazianorossi : Vacino anti influenzale: a #Roma nel mio quartiere in più farmacie mi è stato detto che le Asl hanno bloccato il si… - siamo_la_Roma : ? Il gol di #Calafiori in #EuropaLeague non è il più giovane della storia europea giallorossa ? Nella classifica a… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma giovani Roma, giovani al bar assembrati e senza mascherine: rissa in strada ai Parioli, un vigile ferito Il Messaggero Domani, 12 ottobre, finalissima a Roma del torneo "My soccer player"

E' il primo torneo My Soccer Player svoltosi a Roma dal 12 settembre al 12 ottobre e che ... Una kermesse del calcio giovanile a carattere federale con 301 gol realizzati e tante giovani promesse che ...

Ponte Milvio: rifiutano di rispettare la distanza di sicurezza, minorenni sanzionati

Erano assembrati nelle immediate vicinanze dell’ingresso di un ristorante di Ponte Milvio e quando il proprietario gli ha chiesto di rispettare le distanze di sicurezza o di allontanarsi dal suo eserc ...

E' il primo torneo My Soccer Player svoltosi a Roma dal 12 settembre al 12 ottobre e che ... Una kermesse del calcio giovanile a carattere federale con 301 gol realizzati e tante giovani promesse che ...Erano assembrati nelle immediate vicinanze dell’ingresso di un ristorante di Ponte Milvio e quando il proprietario gli ha chiesto di rispettare le distanze di sicurezza o di allontanarsi dal suo eserc ...