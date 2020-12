Roma, contro il Sassuolo Fonseca potrebbe puntare su Pau Lopez (Di sabato 5 dicembre 2020) Il dubbio potrebbe scioglierlo lo stesso Fonseca in conferenza stampa, svelandoci chi sarà il portiere titolare domani pomeriggio con il Sassuolo. O magari il tecnico della Roma se lo terrà per sé, ... Leggi su gazzetta (Di sabato 5 dicembre 2020) Il dubbioscioglierlo lo stessoin conferenza stampa, svelandoci chi sarà il portiere titolare domani pomeriggio con il. O magari il tecnico dellase lo terrà per sé, ...

pdnetwork : Roma, Parioli. In venti, dopo aver creato un maxi assembramento senza mascherine, hanno aggredito due agenti della… - virginiaraggi : La metropolitana di Roma si tinge di rosa contro la violenza sulle donne. Per due mesi alcuni treni saranno allesti… - virginiaraggi : Abbiamo presentato il progetto 'Rest' per il contrasto alla prostituzione minorile maschile. A Roma contro questo f… - StefaniaFalone : RT @Miti_Vigliero: 'Il magazzino dei vaccini è un capannone arrugginito in mezzo ai rifiuti tossici Il deposito del ministero riservato a s… - sportli26181512 : Roma, Pau Lopez può scalzare Mirante anche in campionato: Roma, Pau Lopez può scalzare Mirante anche in campionato… -