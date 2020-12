Mes: risparmi, impegni e condizioni, botta e risposta Crimi-Renzi (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - botta e risposta tra Vito Crimi e Matteo Renzi sull'opportunità di utilizzare il Mes e sui possibili risparmi e le prospettive per il nostro Paese durante il confronto tra i leader politici organizzato da Sky Tg 24. "Quei trecento milioni di cui parla Renzi -afferma il capo politico M5S riferendosi ai risparmi sugli interessi- ci costerebbero, per le condizionalità, in termini di impegni e di ulteriori costi per il nostro Paese, e lo abbiamo visto in passato quando ci è stato chiesto di fare le riforme strutturali, pensiamo alla legge Fornero o ad altre legge simili, e non abbiamo nessuna intenzione di ipotecare il futuro per quei trecento milioni". "Che c'azzecca la Fornero -replica il leader di Iv mostrando il testo del ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) -tra Vitoe Matteosull'opportunità di utilizzare il Mes e sui possibilie le prospettive per il nostro Paese durante il confronto tra i leader politici organizzato da Sky Tg 24. "Quei trecento milioni di cui parla-afferma il capo politico M5S riferendosi aisugli interessi- ci costerebbero, per le condizionalità, in termini die di ulteriori costi per il nostro Paese, e lo abbiamo visto in passato quando ci è stato chiesto di fare le riforme strutturali, pensiamo alla legge Fornero o ad altre legge simili, e non abbiamo nessuna intenzione di ipotecare il futuro per quei trecento milioni". "Che c'azzecca la Fornero -replica il leader di Iv mostrando il testo del ...

