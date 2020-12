LIVE Sci alpino, Gigante Santa Caterina in DIRETTA: Kranjec in testa davanti a Odermatt e Pinturault (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I pettorali di partenza 10.50 Il francese Faivre è decimo a 1?72, De Aliprandini scivola in undicesima piazza. Ora il grande veterano Ted Ligety. 10.49 Fuori lo svizzero Gino Caviezel, si stava giocando un piazzamento tra i primi sei. 10.47 Il francese Muffat-Jeandet è undicesimo a 2?11, appena dietro a De Aliprandini, la cui qualificazione appare probabile, ma non scontata. 10.46 PAZZESCO MEILLARD! Si inserisce in quarta piazza a 0.49 da Kranjec. La prestazione dello svizzero, nonostante la pista segnata, lascia capire come Kristoffersen, De Aliprandini e Braathen abbiano oggettivamente sciato male. 10.45 Partito lo svizzero Meillard. 0.26 di ritardo al primo intermedio, 0.59 al secondo. 10.44 Il norvegese Kilde, vincitore della Coppa del Mondo generale 2019-2020, limita i danni egregiamente ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI pettorali di partenza 10.50 Il francese Faivre è decimo a 1?72, De Aliprandini scivola in undicesima piazza. Ora il grande veterano Ted Ligety. 10.49 Fuori lo svizzero Gino Caviezel, si stava giocando un piazzamento tra i primi sei. 10.47 Il francese Muffat-Jeandet è undicesimo a 2?11, appena dietro a De Aliprandini, la cui qualificazione appare probabile, ma non scontata. 10.46 PAZZESCO MEILLARD! Si inserisce in quarta piazza a 0.49 da. La prestazione dello svizzero, nonostante la pista segnata, lascia capire come Kristoffersen, De Aliprandini e Braathen abbiano oggettivamente sciato male. 10.45 Partito lo svizzero Meillard. 0.26 di ritardo al primo intermedio, 0.59 al secondo. 10.44 Il norvegese Kilde, vincitore della Coppa del Mondo generale 2019-2020, limita i danni egregiamente ...

6.45 Amici di OA Sport, il superG femminile di St. Moritz è stato cancellato. Una fitta nevicata si è abbattuta nella notte sulla località elvetica, dove peraltro spira un vento fortissimo. Le condizi ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante maschile di Santa Caterina Valfurva, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. La massima competizione itinerante sbarca in Ital ...

