LIVE F1 | GP Sakhir 2020 in DIRETTA | Leclerc comincia bene la FP3 | si attendono le Mercedes e le Red Bull

Leggi su oasport

(Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20:con le gomme soft si porta davanti con il crono di 55?253 a precedere di 58 millesimi Ricciardo (gomme dure) e Norris (gomme soft) di 302. Vettel settimo a 0?783 con gomme hard. 15.19: Magnussen, Vettel (gomme dure), Ricciardo. Giovinazzi, Ocon e(gomme soft) anche in pista. 15.17: Norris si lamenta via radio dell’erogazione della potenza del motore Renault. 15.16: Norris rompe il silenzio, con la McLaren che entra in pista con le gomme soft. 15.15: Tutto tace al momento, con il solo Fittipaldi ad aver ottenuto un tempo. 15.12: Pietro Fittipaldi continua a essere l’unico in pista, facendo prove di partenza. 15.10: Molti bloccaggi per Fittipaldi che parla anche di vibrazioni via radio con il suo ingegnere. 15.08: Fittipaldi continua a essere l’unico in ...