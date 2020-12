L'Iss: l'epidemia migliora ma l'incidenza è ancora troppo alta (Di sabato 5 dicembre 2020) AGI- La curva epidemiologica va complessivamente meglio, e si allenta la pressione sugli ospedali, ma l'incidenza è ancora troppo alta. È quanto sottolineano ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità nella bozza del report settimanale di monitoraggio, riferito alla settimana 23-29 novembre. "Sebbene la pressione sui servizi sanitari sia ancora molto elevata - sottolinea il documento - si osserva complessivamente un miglioramento dell'epidemia sul territorio nazionale con riduzione della velocità di trasmissione, riduzione dell'incidenza calcolata negli ultimi 14 gg e diminuzione nelle ospedalizzazioni in area medica e in terapia intensiva. Questo quadro nazionale sottende un quadro diversificato a livello Regionale e sub-regionale". In ogni caso, avvisano gli esperti, ... Leggi su agi (Di sabato 5 dicembre 2020) AGI- La curva epidemiologica va complessivamente meglio, e si allenta la pressione sugli ospedali, ma l'incidenza è. È quanto sottolineano ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità nella bozza del report settimanale di monitoraggio, riferito alla settimana 23-29 novembre. "Sebbene la pressione sui servizi sanitari siamolto elevata - sottolinea il documento - si osserva complessivamente unmento dell'sul territorio nazionale con riduzione della velocità di trasmissione, riduzione dell'incidenza calcolata negli ultimi 14 gg e diminuzione nelle ospedalizzazioni in area medica e in terapia intensiva. Questo quadro nazionale sottende un quadro diversificato a livello Regionale e sub-regionale". In ogni caso, avvisano gli esperti, ...

