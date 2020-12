Le vendite nette di Big Lots sono salite del 18% nel Q3

Leggi su invezz

(Di sabato 5 dicembre 2020) BigInc. (NYSE: BIG) ha riportato venerdì i risultati finanziari per il terzo trimestre fiscale che hanno superato le stime degli analisti per lee l’utile. Il rivenditore si è assicurato il primo posto nel rapporto sui principali rivenditori omnicanale del 2020 a novembre. Bigha detto che il relativo reddito netto nel trimestre che si è concluso il 31 ottobre è stato pari a 22,02 milioni di sterline che si traduce in 56,15 penny per azione. In confronto, il suo utile netto nello stesso trimestre dello scorso anno è stato registrato a 93,82 milioni di sterline o 2,40 sterline per azione, sulla scia di un beneficio fiscale non ricorrente valutato a 100,91 milioni di sterline. Nel trimestre precedente, Bigaveva registrato 338,62 milioni di sterline di utile netto ...