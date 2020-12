Il peggio della seconda ondata è passato? Bollettino, dopo un mese di inferno, queste cifre (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Bollettino di sabato 5 dicembre rilasciato dal ministero della Salute conferma il miglioramento generale della situazione epidemiologica italiana, nonostante il dato dei morti continui a essere tragico. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 21.052 nuovi casi su 194.984 tamponi analizzati, a fronte di 662 morti e 23.923 guariti. Il dato dei decessi per Covid è tornato fortunatamente a livelli inferiori rispetto a quelli drammatici degli ultimi due giorni: ieri erano stati 814, giovedì addirittura 993, il massimo toccato dall'inizio dell'epidemia. L'Italia è il paese con più morti nella seconda ondata, quindi è ancora presto per tirare un sospiro di sollievo: è però innegabile che gli altri indicatori della pandemia si stanno abbassando. È il caso anche del sistema sanitario ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Ildi sabato 5 dicembre rilasciato dal ministeroSalute conferma il miglioramento generalesituazione epidemiologica italiana, nonostante il dato dei morti continui a essere tragico. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 21.052 nuovi casi su 194.984 tamponi analizzati, a fronte di 662 morti e 23.923 guariti. Il dato dei decessi per Covid è tornato fortunatamente a livelli inferiori rispetto a quelli drammatici degli ultimi due giorni: ieri erano stati 814, giovedì addirittura 993, il massimo toccato dall'inizio dell'epidemia. L'Italia è il paese con più morti nella, quindi è ancora presto per tirare un sospiro di sollievo: è però innegabile che gli altri indicatoripandemia si stanno abbassando. È il caso anche del sistema sanitario ...

Ultime Notizie dalla rete : peggio della Amici 2020, il meglio e il peggio della settimana, dal 30 novembre al 5 dicembre DiLei Gualtieri “Il peggio è passato, nel 2021 ripresa robusta”

ROMA (ITALPRESS) – “Il peggio è passato dal punto di vista economico perchè il lockdown generalizzato è quello che ha avuto un impatto più pesante, grazie alle misure di sostegno si è visto come è ...

Minaccia il marito con un coltello: denunciata 59enne a Terracina

In questi giorni la Volante e la Squadra Anticrimine del Commissariato di Terracina sono intervenuti presso un’abitazione dove al centralino ...

ROMA (ITALPRESS) – "Il peggio è passato dal punto di vista economico perchè il lockdown generalizzato è quello che ha avuto un impatto più pesante, grazie alle misure di sostegno si è visto come è ...