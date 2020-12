DIRETTA F1, GP Sakhir LIVE: Verstappen e Bottas favoriti per la pole, Russell vuole stupire. Qualifiche dalle 18.00 (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA delle Qualifiche del Gran Premio di Sakhir 2020, sedicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. La cronaca delle prove libere 3: Verstappen vola, Ferrari in difficoltà La classifica dei tempi della FP3 Mick Schumacher vicinissimo al Mondiale di F2 16.05: Appuntamento alle 18.00 italiane per le Qualifiche. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.03: Max Verstappen ottiene dunque il miglior crono della FP3 di 54?064 a precedere di 0?206 il finlandese della Mercedes Bottas e di 0?363 l’AlphaTauri di Gasly. Russell solo settimo a 0?600, mentre difficoltà per la Ferrari: Leclerc 13° e Vettel 15°, ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.20 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladelledel Gran Premio di2020, sedicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. La cronaca delle prove libere 3:vola, Ferrari in difficoltà La classifica dei tempi della FP3 Mick Schumacher vicinissimo al Mondiale di F2 16.05: Appuntamento alle 18.00 italiane per le. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.03: Maxottiene dunque il miglior crono della FP3 di 54?064 a precedere di 0?206 il finlandese della Mercedese di 0?363 l’AlphaTauri di Gasly.solo settimo a 0?600, mentre difficoltà per la Ferrari: Leclerc 13° e Vettel 15°, ...

