Dieta con cachi | combatti l’infiammazione e proteggi la vista

(Di sabato 5 dicembre 2020) Isono frutti originari della Cina, diffusi ormai da moltissimo tempo in tutto il mondo. Il loro caratteristico colore rosso-arancio è simbolo della sua raggiunta maturazione: solo in quel momento sono pronti per essere consumati, perché quando sono acerbi possiedono un sapore molto amaro. Conoscete tutte le proprietà benefiche dei? Andiamo a vedere il loro profilo nutrizionale, a partire dall’apporto calorico: un frutto di medie dimensioni contiene all’incirca 100 calorie, quindi è il perfetto complemento per unadimagrante. Spicca inoltre l’importante quantità di fibre, fondamentali principalmente per il corretto funzionamento dell’apparato digestivo. Questi composti aiutano il transito intestinale e alimentano la flora batterica, riducono l’assorbimento degli zuccheri nel sangue e aumentano il senso di sazietà, ...