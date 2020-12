Dai centri commerciali ai negozi: così orari e aperture regione per regione (Di sabato 5 dicembre 2020) Il nuovo Dpcm con le ulteriori restrizioni per fronteggiare l'emergenza Covid-19 durante le feste natalizie prevede per le zone gialle e arancioni (non per le rosse dunque) che dal 4 dicembre, giorno dell’entrata in vigore del provvedimento, e fino al 6 gennaio gli esercizi commerciali al dettaglio possano rimanere aperti fino alle 21 Leggi su ilsole24ore (Di sabato 5 dicembre 2020) Il nuovo Dpcm con le ulteriori restrizioni per fronteggiare l'emergenza Covid-19 durante le feste natalizie prevede per le zone gialle e arancioni (non per le rosse dunque) che dal 4 dicembre, giorno dell’entrata in vigore del provvedimento, e fino al 6 gennaio gli esercizial dettaglio possano rimanere aperti fino alle 21

SRossana4 : @matteosalvinimi Saranno gli stessi droni che usano per controllare i clandestini che evadono dai centri di accoglienza??? - Giusepp98752926 : @LaVeritaWeb Ieri sera ho sentito al TG5 ,CHE LE FORZE DELL'ORDINE RIUSCIRANNO IDRONI PER SPIARE I NOSTRI MOVIMENTI… - LaCnews24 : CORONAVIRUS IN CALABRIA. Gli ultimi aggiornamenti, le novità e i numeri provenienti in diretta dagli ospedali e dai… - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: Inutile il sacrificio degli italiani, di essere stati in casa mesi per proteggersi dal Covid-19, se il Goveno Conte, l… - TerlizziGerard3 : RT @TerlizziGerardo: Inutile il sacrificio degli italiani, di essere stati in casa mesi per proteggersi dal Covid-19, se il Goveno Conte, l… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai centri Zona arancione e zona gialla, ecco cosa cambia per le regioni da domenica. Scarica il pdf Il Messaggero METEO: Tanta NEVE ancora in arrivo in ITALIA ma anche NUBIFRAGI e VENTI BURRASCOSI, le previsioni

Maltempo da nord a sud in Italia Il maltempo arriva in Italia a più ripetizione dai primi giorni di Dicembre con scenari invernali sia in pianura ?

Luci e proiezioni: così il Natale in centro

La città dal centro storico ai quartieri e centri periferici saranno valorizzati da inedite iniziative. Il via ufficiale è previsto per domani, ...

Maltempo da nord a sud in Italia Il maltempo arriva in Italia a più ripetizione dai primi giorni di Dicembre con scenari invernali sia in pianura ?La città dal centro storico ai quartieri e centri periferici saranno valorizzati da inedite iniziative. Il via ufficiale è previsto per domani, ...