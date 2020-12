Conte: “Il governo non cadrà sul Mes”. Renzi: “Se andremo sotto in Aula dovrà dimettersi” (Di sabato 5 dicembre 2020) Diventa sempre più scivolosa la strada del governo, che si trova a fare i conti coll’imminente voto sulla riforma del Mes, il fondo Salva Stati europeo, e con la spaccatura interna al Movimento Cinque Stelle. In un’intervista a Repubblica il presidente del Consiglio Giuseppe Conte assicura: “Non cadrò sul Mes”, ma il leader di Italia Viva Matteo Renzi, parlando a La Stampa dichiara: “Se andremo sotto in Aula sul Mes il premier dovrà dimettersi”. Conte: “Il governo non cadrà sul Mes, rimpasto no, confronto sì” Il premier Conte dichiara: “Siamo in guerra con il virus ma ora inizia la ricostruzione nel segno dell’Europa e sarà il mio governo a guidarla ... Leggi su tpi (Di sabato 5 dicembre 2020) Diventa sempre più scivolosa la strada del, che si trova a fare i conti coll’imminente voto sulla riforma del Mes, il fondo Salva Stati europeo, e con la spaccatura interna al Movimento Cinque Stelle. In un’intervista a Repubblica il presidente del Consiglio Giuseppeassicura: “Non cadrò sul, ma il leader di Italia Viva Matteo, parlando a La Stampa dichiara: “Seinsul Mes il premier: “Ilnonsul Mes, rimpasto no, confronto sì” Il premierdichiara: “Siamo in guerra con il virus ma ora inizia la ricostruzione nel segno dell’Europa e sarà il mioa guidarla ...

borghi_claudio : Alla Camera siamo un filo adirati perché mentre in Parlamento si parla del nulla conte ha annunciato conferenza sta… - matteosalvinimi : 993 morti, televendita di Conte, Parlamento ignorato, famiglie divise, piccoli Comuni isolati, Italia nel caos. Il Quirinale che dice? - matteosalvinimi : Parla Conte, il 90% dei commenti sulla sua diretta social sono critiche e insulti. Gli Italiani hanno capito che si tratta di un Pinocchio. - EBinsyoo : Spero che i #dissidenti del #M5S capiscano che #Mattarella sta bluffando. Non scioglierà mai le camere e non revoch… - ale_attardo : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Mentono su tutto Conte, dieci mesi di balle su contrasto al virus, Natale, scuola, sold… -

