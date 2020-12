Caso Genovese | i legali della vittima 18enne rinunciano all’incarico dopo la puntata di Quarto Grado

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 dicembre 2020) Gli avvocati che finora hanno assistito la ragazzanelcontro l’imprenditore Alberto, accusato di averla stordita con la droga e stuprata, lasciano il loro incarico. Lo comunicano iLuca Procaccini e Saverio Macrì in una nota con sui spiegano che la decisione è legata a un servizio andato in onda nella serata del 4 novembre a. Anche il pool di psicologi che aveva iniziato con la ragazza un percorso riabilitativo ha deciso di interrompere le sedute. Nel servizio si menzionava un “pranzo misterioso”, che risale al sabato 28 novembre, in un ristorante milanese tra la giovane e un suo amico fidato e tre persone dell’entourage di, violando le norme anti Covid. Al termine del pranzo,un colloquio in un ...