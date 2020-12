VIDEO | Covid, l’infermiera dell’Aeronautica: “Orgoglio infinito servire la Patria” (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – “Un orgoglio infinito”. È questa l’emozione forte che, in una gelida mattina innevata, al drive through di Voghera, l’infermiera e Maresciallo di terza classe dell’Aeronautica militare, Ndaya Nkogolo, ha trasmesso nel corso di un’intervista all’agenzia Dire sulla sua attività. Si è arruolata proprio nel bando straordinario indetto dal ministero della Difesa per l’emergenza Covid-19 e rimarrà in Forza armata un anno. Ha descritto il suo turno di ogni giorno, dal mattino presto: “Facciamo la nostra vestizione e cominciamo le nostre attività”, ha spiegato. Le persone cercano rassicurazioni e “si affidano, si sentono sostenute”, come lei stessa ha raccontato. Nella vita di questa giovane donna l’emergenza sanitaria ha coinciso con l’arruolamento e la nuova vita di militare. Leggi su dire (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – “Un orgoglio infinito”. È questa l’emozione forte che, in una gelida mattina innevata, al drive through di Voghera, l’infermiera e Maresciallo di terza classe dell’Aeronautica militare, Ndaya Nkogolo, ha trasmesso nel corso di un’intervista all’agenzia Dire sulla sua attività. Si è arruolata proprio nel bando straordinario indetto dal ministero della Difesa per l’emergenza Covid-19 e rimarrà in Forza armata un anno. Ha descritto il suo turno di ogni giorno, dal mattino presto: “Facciamo la nostra vestizione e cominciamo le nostre attività”, ha spiegato. Le persone cercano rassicurazioni e “si affidano, si sentono sostenute”, come lei stessa ha raccontato. Nella vita di questa giovane donna l’emergenza sanitaria ha coinciso con l’arruolamento e la nuova vita di militare.

Annunciati sul blog di Google i contenuti di maggior successo dell’anno ormai concluso. Dopo la «perla» di Sanremo, completano il podio Frecce Tricolori e pane fatto in casa ...

