USA | deficit commerciale in aumento a ottobre

(Teleborsa) – Si amplia il deficit commerciale americano. Nel mese di ottobre, la bilancia commerciale ha mostrato un disavanzo di 63,1 miliardi di dollari, in aumento rispetto al passivo di 62,1 miliardi di settembre (rivisto da un preliminare di 63,9 miliardi). Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, risulta tuttavia miglore delle stime degli analisti, che erano per un disavanzo di 64,8 miliardi di dollari. Le esportazioni sono salite a 182 miliardi e le importazioni sono cresciute a 245 miliardi di dollari.

