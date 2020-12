The Stand: il ruolo di Marilyn Manson tagliato dalla miniserie di Stephen King (Di venerdì 4 dicembre 2020) Marilyn Manson non comparirà in The Stand nel ruolo di The Kid, il personaggio è stato tagliato per via della fitta agenda del cantante. Marilyn Manson non comparirà nella miniserie The Stand, il suo ruolo nello show ispirato a L'ombra dello scorpione di Stephen King è stato tagliato dalla versione definitiva. A rivelarlo è il regista Josh Boone in vista dell'uscita di The Stand su Starzplay, in Italia dal 3 gennaio. Boone ha spiegato a Entertainment Weekly: "Per fare chiarezza, io e Marilyn Manson abbiamo discusso a lungo sulla possibilità che lui interpretasse The Kid in The Stand. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 dicembre 2020)non comparirà in Theneldi The Kid, il personaggio è statoper via della fitta agenda del cantante.non comparirà nellaThe, il suonello show ispirato a L'ombra dello scorpione diè statoversione definitiva. A rivelarlo è il regista Josh Boone in vista dell'uscita di Thesu Starzplay, in Italia dal 3 gennaio. Boone ha spiegato a Entertainment Weekly: "Per fare chiarezza, io eabbiamo discusso a lungo sulla possibilità che lui interpretasse The Kid in The. ...

