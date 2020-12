Pippo Baudo | un sito lo dà per morto e la notizia si diffonde sui social | lui reagisce così

chetempochefa : 'Faccio le corna, ogni anno succede che qualcuno dia una notizia letale su di me. Per fortuna, ogni volta che qualc… - Adnkronos : 'È morto #PippoBaudo', ma lui smentisce: 'E faccio le corna...' - EmaPartenopeo : RT @FaiSempBurdell: Aspetto che Pippo Baudo confermi la sua morte, quella si, sarebbe una notizia - Enrica43587964 : RT @ellittica_: Quando il 2020 incontra Pippo Baudo, il 2020 è un uomo morto - zia_harolda : RT @AuroraDangelo7: LE UNICHE DUE PERSONE IMMORTALI SU QUESTA TERRA .. QUEEN ELIZABETH E PIPPO BAUDO ?? #Pippobaudo -

Ultime Notizie dalla rete : Pippo Baudo

Pippo Baudo è morto. Come al solito basta un titolo o un articolo senza fondamento per creare il caos in rete e sul web e anche questa volta è toccato al nostro Pippo nazionale dato per morto da un si ..."Pippo Baudo è morto...", ma non è vero. Un sito di gossip ha annunciato qualche ora fa il decesso del conduttore.