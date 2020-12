Natale 2020, ricongiungersi (se è vero che sta per amarsi e condividersi e sentire di appartenersi) è separarsi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Siamo un popolo di santi, poeti, eroi, navigatori. Tutti ricongiunti (soprattutto i navigatori). Tutti in attesa di ricongiungersi, per le Feste. Lo sappiamo più di tutti noi meridionali, pluricongiunti e sempre pronti a ricongiungerci, visto che non c’è famiglia, o quasi, quaggiù che non abbia congiunti sparsi da qualche altra parte d’Italia: le migrazioni le abbiamo vissute per ogni generazione, diverse tra loro, magari, ma identiche nel principio di separazione. E di ricongiungimento dei congiunti, appena possibile: è un fenomeno naturale, una cosa molecolare. Noi, appena possiamo, ci ricongiungiamo. Noi umani, dico. E non ha alcuna importanza che siamo quattro o quaranta, che sia Ferragosto o Natale: il principio è lo stesso. E’ quindi particolarmente straziante quello che ci sta capitando proprio adesso, nel primo Natale di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Siamo un popolo di santi, poeti, eroi, navigatori. Tutti ricongiunti (soprattutto i navigatori). Tutti in attesa di, per le Feste. Lo sappiamo più di tutti noi meridionali, pluricongiunti e sempre pronti a ricongiungerci, visto che non c’è famiglia, o quasi, quaggiù che non abbia congiunti sparsi da qualche altra parte d’Italia: le migrazioni le abbiamo vissute per ogni generazione, diverse tra loro, magari, ma identiche nel principio di separazione. E di ricongiungimento dei congiunti, appena possibile: è un fenomeno naturale, una cosa molecolare. Noi, appena possiamo, ci ricongiungiamo. Noi umani, dico. E non ha alcuna importanza che siamo quattro o quaranta, che sia Ferragosto o: il principio è lo stesso. E’ quindi particolarmente straziante quello che ci sta capitando proprio adesso, nel primodi ...

