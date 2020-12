Milan, parla Gazidis: "Il nostro è un progetto speciale, torneremo ai fasti di un tempo" (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'Amministratore rossonero, al Web Summit 2020, ha parlato delle prospettive del club a medio e lungo termine Leggi su 90min (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'Amministratore rossonero, al Web Summit 2020, hato delle prospettive del club a medio e lungo termine

marcopiccari1 : Comunque considerando come sta andando il #Milan e visto che il gruppo è molto forte anche senza #Ibra, io a gennai… - lucy_esposito : RT @fimminachelegge: @CasaLettori Soltanto il caso può apparirci come un messaggio. Ciò che avviene per necessità, ciò che è atteso, che s… - corradoagusto : @khamul2k12 @martacagnola Arrivo con difficoltà a concepire un mi piace a Salvini, giusto se parla del Milan e solo… - adelestancati : RT @fimminachelegge: @CasaLettori Soltanto il caso può apparirci come un messaggio. Ciò che avviene per necessità, ciò che è atteso, che s… - CasaLettori : RT @fimminachelegge: @CasaLettori Soltanto il caso può apparirci come un messaggio. Ciò che avviene per necessità, ciò che è atteso, che s… -