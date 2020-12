"Meloni e Salvini bastardi, come avete potuto". Saviano fuori controllo: la vergogna in studio da Formigli | Video (Di venerdì 4 dicembre 2020) "bastardi, come avete potuto?". Roberto Saviano fuori controllo contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni a Piazzapulita su La7. L'autore di Gomorra commenta la storia del piccolo Youssuf, il bimbo di 6 mesi morto nel Mediterraneo, e attacca chi nei mesi scorsi ha "osato" criticare le Ong e il sostegno più o meno volontario all'immigrazione clandestina. "Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame detto sulle Ong: taxi del mare, crociere. Mi viene solo da dire 'bastardi, come avete potuto? come è stato possibile?". Secondo Saviano "è legittimo avere un'opinione politica ma non sull'emergenza. L'unica strategia è accedere una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) "?". Robertocontro Matteoe Giorgiaa Piazzapulita su La7. L'autore di Gomorra commenta la storia del piccolo Youssuf, il bimbo di 6 mesi morto nel Mediterraneo, e attacca chi nei mesi scorsi ha "osato" criticare le Ong e il sostegno più o meno volontario all'immigrazione clandestina. "Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame detto sulle Ong: taxi del mare, crociere. Mi viene solo da dire 'è stato possibile?". Secondo"è legittimo avere un'opinione politica ma non sull'emergenza. L'unica strategia è accedere una ...

borghi_claudio : Condividere e mettere mi piace anche a tutti i post sul MES di Salvini, Meloni e di chiunque altro. Cominciando da… - Mov5Stelle : Quello che Salvini e Meloni non dicono sui banchi a rotelle è che sono stati i nostri presidi a richiedere i banchi… - fattoquotidiano : IL CENTRODESTRA VOTA CON IL GOVERNO Così Berlusconi ha messo spalle al muro Salvini e Meloni [Leggi] - Presente_3 : #salvini #meloni non si tende la mano a un governo che si è attribuito “pieni poteri” che da nove mesi dispone dell… - 60_cla : RT @tdrclaudio: 990 morti e Salvini e Meloni in piazza per il diritto al Natale... Ogni morto aveva il diritto al Natale...sciacalli di vot… -